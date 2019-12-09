Şeb-i Arus programından çarpıcı kareler
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ıncı yılında törenlerle anılıyor.
"Vefa Vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı "Vefa Vakti" yürüyüşü"yle başlayan etkinlikler, Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın asırlardır unutulmadığını söyledi.
Özünden koparılarak farklılaştırılmak istenen değerlerin bozulmaya, dönüşmeye ve bunun sonucunda da kaybolmaya yüz tutacağına işaret eden Ersoy, "Bugün Türk-İslam kültürünün en büyük düşünürlerinden, tasavvufun en istisna şahsiyetlerinden Mevlana üzerinde de böylesi bir yola gidilmek istendiğini görmek bizleri üzmektedir." ifadesini kullandı.
Hazreti Mevlana'dan sadece bir şair, güzel sözler söyleyen ve yazan bir edipmiş gibi bahsedilmesinin doğru olmayacağını vurgulayan Ersoy, "Dünyada kasıtlı olarak, sistemli ve planlı bir şekilde İslam düşmanlığı ve İslamofobi körükleniyor. Ancak biliyoruz ki Mesnevi, birçok dilde ve ülkede en çok okunan ve değer gören eserler arasında. Çünkü hepimizin fıtratında olan insani ve vicdani değerlere hitap ediyor. Bununla da kalmayıp, değerleri uyandırma, harekete geçirme etkisine ulaşıyor." diye konuştu.