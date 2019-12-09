Şeb-i Arus programından çarpıcı kareler

Hazreti Mevlana'dan sadece bir şair, güzel sözler söyleyen ve yazan bir edipmiş gibi bahsedilmesinin doğru olmayacağını vurgulayan Ersoy, "Dünyada kasıtlı olarak, sistemli ve planlı bir şekilde İslam düşmanlığı ve İslamofobi körükleniyor. Ancak biliyoruz ki Mesnevi, birçok dilde ve ülkede en çok okunan ve değer gören eserler arasında. Çünkü hepimizin fıtratında olan insani ve vicdani değerlere hitap ediyor. Bununla da kalmayıp, değerleri uyandırma, harekete geçirme etkisine ulaşıyor." diye konuştu.