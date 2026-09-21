Schneider Electric'ten Orta Doğu ve Afrika için inovasyon zirvesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamu temsilcileri, sektör analistleri, müşteriler, iş ortakları, öğrenciler ve basın mensuplarının da aralarında bulunduğu 3 bini aşkın katılımcıyı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir araya getiren zirvede, "Enerji Teknolojileriyle Zekaya ve Dayanıklılığa Güç Katmak" teması işlendi.



Zirve, enerji arzını karbonsuzlaştırmanın ötesine geçerek yapay zeka odaklı ekonomik büyümeyi destekleyebilecek akıllı, bağlantılı ve dayanıklı sistemler kurmayı esas alıyor.



Söz konusu değişim, hızlı kentleşme, sanayide büyüme ve hızlanan dijitalleşmenin yeni altyapı ihtiyaçları doğurduğu Orta Doğu ve Afrika'yı yeniden şekillendiren eğilimleri yansıtıyor. Bölge genelinde kamu ve özel sektör, dayanıklılığı, rekabet gücünü ve enerji güvenliğini artırmak amacıyla temiz enerjiye, elektrik şebekelerinin modernizasyonuna, yapay zekaya, veri merkezlerine ve endüstriyel teknolojilere yatırım yapıyor. Bunun sonucunda enerji, yazılım ve yapay zekanın bütünleşmesi, ekonomilerin büyümesinde ve kritik altyapıların gelişiminde merkezi bir rol üstleniyor.



Zirve kapsamında BAE Ekonomi ve Turizm Bakanlığı ile Schneider Electric, NEST Hızlandırma Programı'nın başlatılmasına yönelik anlaşma imzaladı. Toplam 12 haftalık program, Orta Doğu ve Afrika genelinde enerji ve endüstriyel teknolojiler ile kurumsal yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren, yüksek potansiyele sahip erken aşama girişimleri hedefliyor. Program, şirketin gözetiminde uzman bir üçüncü taraf kuruluş tarafından yürütülecek.

Şirket, zirveyle eş zamanlı olarak, yiyecek ve içecek üreticilerine odaklanan "2026 Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe Endüstriyel Yapay Zeka Araştırması: BAE" başlıklı çalışmasını yayımladı. Araştırma, ülkedeki üreticilerin endüstriyel yapay zekayı küresel ortalamadan daha hızlı benimsediğini ortaya koydu.



Buna göre, üreticilerin yüzde 23'ü yapay zekayı şimdiden operasyonlarının temel bir parçası olarak görürken, bu oran küresel ölçekte yüzde 16,3 düzeyinde bulunuyor. Katılımcıların yüzde 59'u, yapay zekanın 2030'a kadar kuruluşlarında köklü bir dönüşüm yaratmasını beklerken, küresel ölçekte bu oran yüzde 42,2 olarak kaydedildi. Katılımcıların yüzde 38'i ise yapay zeka uygulamaları yaygınlaştıkça siber güvenliği önceliklerden biri olarak tanımlıyor.



Etkinlik boyunca, enerji sistemlerinin bağlantılı geleceği, yapay zeka destekli enerji ve endüstriyel operasyonlar, elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve elektrifikasyon, kritik altyapı olarak veri merkezleri ile dijital dayanıklılığın temeli olarak siber güvenlik temaları çerçevesinde ele alındı. Oturumlarda operasyonel verimliliği artırmak ve bölgesel dijital altyapıyı desteklemek için yapay zekadan nasıl yararlanıldığı incelendi.

Organizasyonda şirketin tanıttığı 3 bin metrekarelik İnovasyon Merkezi dikkati çekti. Merkezde, tasarım ve inşaattan işletme ve bakıma kadar altyapının tüm yaşam döngüsünü kapsayan teknolojiler sergilendi. Ziyaretçiler, Schneider Electric'in Data Cube platformunun yanı sıra yapay zeka destekli operasyonlar, akıllı binalar, sürdürülebilir veri merkezleri ve endüstriyel otomasyon gibi alanlardaki yeniliklerin uygulamalı gösterimlerini deneyimledi.

Fransa'nın BAE nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Marie Audouard'ın katılımı ve BAE Ekonomi ve Turizm Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri'nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Walid Sheta ve Schneider Electric Körfez Bölgesi Başkanı Amel Chadli de yer aldı. Aralarında Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Blum'un da bulunduğu şirket yöneticileri, verimli ve dayanıklı enerji sistemleri kurmaya yönelik stratejileri görüşmek üzere sektör temsilcileriyle buluştu.

Zirvenin kapanışında şirket, Orta Doğu ve Afrika genelinde akıllı ve sürdürülebilir altyapıların hayata geçirilmesini hızlandırmak için kamu, müşteriler ve iş ortaklarıyla işbirliği taahhüdünü yineledi.

"Orta Doğu ve Afrika'da özellikle belirgin biçimde görülüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric CEO'su Blum, yapay zekanın fiziksel ekonominin ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir "Zeka Çağı"na girildiğini belirtti.

Yapay zekanın dijital olmasına karşın elektrikle çalıştığına ve onu destekleyen fiziksel sistemlere dayandığına değinen Blum, şunları kaydetti:

"Enerji teknolojisi iş ortağı olarak, müşterilerimizin veri, yazılım, yapay zeka ve otomasyon aracılığıyla enerji ve operasyonlarını birbirine bağlamasına yardımcı oluyor, zekayı eyleme dönüştürerek performanslarını, dayanıklılıklarını ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlıyoruz. Bu dönüşümün boyutu, kamu ve özel sektörün endüstriyel dönüşümü ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için enerji ve dijital altyapıya yatırım yaptığı Orta Doğu ve Afrika'da özellikle belirgin biçimde görülüyor."

Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Sheta da endüstriyel yapay zekanın deneme aşamasından uygulamaya geçtiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BAE'yi farklı kılan, yalnızca bu teknolojiyi benimseme hızı değil, üreticilerin yapay zekanın üretkenliği, verimliliği ve dayanıklılığı artırma potansiyeline duyduğu güven. Bir sonraki aşamada aşılması gereken temel zorluk, bu uygulamaların güvenli, ölçeklenebilir ve ölçülebilir iş sonuçları üretebilir olmasını sağlamak."