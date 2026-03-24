Schneider Electric'te üst düzey atama

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Güç Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına İlker Ahmet Karabulut getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Türkiye ve Orta Asya (TURCA) bölgesindeki yönetim organizasyonunu stratejik görevlendirmelerle yapılandırmayı sürdürüyor.

Şirket bünyesinde görev alan İlker Ahmet Karabulut, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Güç Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Kariyerinde 20 yılı aşkın uluslararası deneyimi bulunan Karabulut, yeni görevinde TURCA bölgesinde Güç Sistemleri biriminin stratejik büyüme ajandasına liderlik edecek.


Karabulut, müşteri işbirliklerini derinleştirme, operasyonel performansı hızlandırma ve bölgedeki dönüşüm hedeflerini destekleme sorumluluklarını üstlenecek.

University of Sydney Elektrik ve Bilişim Mühendisliği (Güç Sistemleri) bölümünden onur derecesiyle mezun olan Karabulut, profesyonel gelişimini SDA Bocconi ve ZHAW Zurich University of Applied Sciences gibi prestijli kurumlarda İşletme ve Proje Yönetimi programlarıyla destekledi.

Kariyerine Avustralya'da "servisler ve çözümler" alanında başlayan Karabulut, 2014'te Türkiye'ye dönerek sektörün önde gelen kurumlarında üretim, servisler, proje yönetimi ve satış alanlarında kritik roller üstlendi.

Alçak ve Orta Gerilim Sistemleri portföyünde global liderlik seviyesinde tecrübe kazanan Karabulut, 2023'te Schneider Electric'e TURCA Proje Grubu Direktörü olarak katıldı.

Schneider Electric bünyesindeki görevi süresince TURCA HUB yapısının istikrarlı büyümesine öncülük eden Karabulut 2025 itibarıyla Orta Doğu'da HUB operasyonlarının yönetimini de üstlenerek bölgesel stratejilerin oluşturulmasında rol oynadı.

Karabulut, yeni görevinde Güç Sistemleri iş biriminin TURCA bölgesindeki stratejik büyümesine, müşteri işbirliklerinin güçlendirilmesine ve operasyonel mükemmeliyetin hızlandırılmasına liderlik ederken, şirketin bölgedeki dijitalleşme, elektrifikasyon ve sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sağlamaya devam edecek.

