Schengen vizesi olanlar dikkat! Türk vatandaşları için bu bölgelere giriş tamamen yasaklandı

Fransız mevzuatına göre Guadeloupe, Martinique, Fransız Guyanası, Réunion, Mayotte, Kanaki (Yeni Kaledonya), Maohi Nui (Fransız Polinezyası) ile Wallis ve Futuna bölgeleri Schengen alanı dışında tutuluyor. Bu bölgeleri ziyaret etmek isteyen vizeye tabi tüm yabancıların, ana karadan alınan vizeden bağımsız özel bir denizaşırı bölge vizesi edinmesi gerekiyor.