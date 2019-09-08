Scarlett Johansson üvey kızı Dylan Farrow'u taciz eden Woody Allen'a destek verdi

Farrow, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eğer geçtiğimiz iki yıldan bir şey öğrendiysek o da senin 'masumiyetlerini koruyan' erkek avcılara sorgusuz inanıyor olmandır. Scarlett'ın savunduğu konuyu anlaması için daha çok yol katetmesi gerek." diyerek Johansson'ı eleştirdi.