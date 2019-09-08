Scarlett Johansson üvey kızı Dylan Farrow'u taciz eden Woody Allen'a destek verdi
Scarlett Johansson, üvey kızını taciz ettiği yönündeki iddialarla gündeme gelen ünlü yönetmen Woody Allen'a destek verdi.
1992 yılında henüz 7 yaşında olan üvey kızı Dylan Farrow'u istismar ettiği yönündeki iddialar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ünlü yönetmen Woody Allen'a, Scarlett Johansson'dan destek geldi.
Birçok filmde birlikte çalıştığı yönetmen Allen'ın masum olduğuna inandığını belirten Johansson, istediği zaman onunla çalışacağını ifade ederken, babasının istismarına uğradığı iddia edilen Dylan Farrow'dan Scarlett Johnson'a yanıt gecikmedi.
Farrow, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eğer geçtiğimiz iki yıldan bir şey öğrendiysek o da senin 'masumiyetlerini koruyan' erkek avcılara sorgusuz inanıyor olmandır. Scarlett'ın savunduğu konuyu anlaması için daha çok yol katetmesi gerek." diyerek Johansson'ı eleştirdi.
Skandal ortaya çıktığında Natalie Portman ve Selena Gomez gibi ünlü isimler, Johansson'ın aksine, yönetmen Allen'ı sert bir dille eleştirmişlerdi.