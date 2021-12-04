'Sayın Valim bana bir kız ister misiniz!' Aksaray Valisi sosyal medyadan gelen isteği kırmadı

"Sayın valim, bir kız var. Çok seviyorum onu. 4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ben babamı 12 yaşında kaybettim. İsterseniz araştırabilirsiniz. Sizden bir babalık istesem. Kızın babasından benim adıma siz ister misiniz? Annem zaten yurt dışında valim, buraya gelmesi uzun sürer."