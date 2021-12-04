'Sayın Valim bana bir kız ister misiniz!' Aksaray Valisi sosyal medyadan gelen isteği kırmadı
AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, 12 yaşında babasını kaybeden ve annesi de yurt dışında olan güvenlik görevlisi Engin Güler'e (24), kız arkadaşı Burcu Bacık'ı ailesinden istedi. Sosyal medyadan gelen yardım isteğini geri çevirmeyen Vali Aydoğdu, çifte yüzüklerini de taktı.
Aksaray'da bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Güler'in, 12 yaşında babası Ali Güler yaşamını yitirince annesi de ikinci evliliği nedeniyle yurt dışında yaşamaya başladı. Güler, 4 yıl önce tanıştığı, Aksaray Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Burcu Bacık ile evlenmeye karar verdi.
Sevdiği kızın ailesine gidip, isteyecek kişi olmayınca Engin Güler, sosyal medya üzerinden Aksaray Valisi Vali Hamza Aydoğdu'dan yardım istedi. Engin Güler sosyal medya üzerinden şu mesajı gönderdi:
"Sayın valim, bir kız var. Çok seviyorum onu. 4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ben babamı 12 yaşında kaybettim. İsterseniz araştırabilirsiniz. Sizden bir babalık istesem. Kızın babasından benim adıma siz ister misiniz? Annem zaten yurt dışında valim, buraya gelmesi uzun sürer."
Mesajı gören Vali Aydoğdu, Engin Güler'i kırmayıp Burcu Bacık'ı ailesinden istedi.