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Saygı Öztürk: Aytaç Paşa koronavirüsten öldü

Gazeteci Saygı Öztürk, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti aynı aileden iki kişinin de karantinaya alındığını ileri sürdü.

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Gazeteci Saygı Öztürk, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Daha önce yapılan açıklamada Yalman'ın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtilmiş, eşi ve kardeşinin karantina altında olduğu iddiaları ise cevapsız kalmıştı.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ani ölümüyle başlayan tartışmalar sürüyor. Gazeteci Saygı Öztürk, katıldığı bir televizyon programında Aytaç Yalman Paşa'nın koronavirüsten öldüğünü ileri sürdü. Fenerbahçe Orduevi'nde spor yaparken aniden rahatsızlandığını ardından da hayatını kaybettiğini ileri süren Yalman, Aytaç Yalman Paşa'nın eşi ve kardeşinin de aynı hastanede karantinaya alındığını ileri sürdü.

Koronavirüs iddiaları yalanlanmıştı 

Aytaç Yalman'ın ani ölümü sonrası koronavirüs iddiaları ortaya atılmış, yapılan açıklamada yapılan testlerin negatif olduğu belirtilmişti. Yalman'ın eşi ve kardeşinin karantina altına alındığı iddiaları ise henüz doğrulanmadı.

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