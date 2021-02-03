'Saygı duyup evrilmeyi tercih ediyorum' Bensu Soral'dan şaşırtan itiraf!
ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hande Soral, Şamdan Plus'a özel açıklamalarda bulundu.
ATV'de ekrana getirilen başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Hande Soral, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Dizinin gidişatını değiştiren kilit karakterlerden biri olan Hande Soral, Şamdan Plus'a samimi açıklamalarda bulundu. Diziye katılmasıyla ilgili neler hissettiğini anlatan Hande Soral, şunları söyledi:
''Bir işe sonradan girmenin iyi yanı, neyin içinde olduğunuzu biliyor olmanız. Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli.''
''Bu dönemde çalışıyor olmak da çok iyi geldi açıkçası. Adana İstanbul arası bir hayat, çok keyifli bir zaman yolculuğu.''
Dergi için özel açıklamalarda bulunan Soral, şu ifadeleri kullandı:
''Plan yaparak yaşayan biri değilim. Hayatın getirdiklerine saygı duyup evrilmeyi tercih ediyorum. Önceliğim anda olmak ve anda huzurlu olmak.''