'Saygı duyup evrilmeyi tercih ediyorum' Bensu Soral'dan şaşırtan itiraf!

Dizinin gidişatını değiştiren kilit karakterlerden biri olan Hande Soral, Şamdan Plus'a samimi açıklamalarda bulundu. Diziye katılmasıyla ilgili neler hissettiğini anlatan Hande Soral, şunları söyledi:

''Bir işe sonradan girmenin iyi yanı, neyin içinde olduğunuzu biliyor olmanız. Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli.''