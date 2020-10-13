Saygı dizisinin yıldızları Boran Kuzum'dan Miray Daner'e olay mesaj bakın ne yazdı

Boran Kuzum, Miray Daner ile birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına; "Yol arkadaşım.

Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans. En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi var olanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim." notunu düştü.