Saygı dizisinin yıldızları Boran Kuzum'dan Miray Daner'e olay mesaj bakın ne yazdı
Ünlü oyuncu Boran Kuzum'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu. Rol arkadaşı Miray Daner'le olan fotoğraflarını paylaştığı gönderinin altına yazdığı not ile gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü oyuncu Boran Kuzum uzun süre hakkında aşk dedikodularının çıktığı rol arkadaşı Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında giren paylaşımla ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum yapıldı.
Daha önce birlikte Vatanım Sensin dizisinde rol alan ve haklarında sık sık aşk dedikoduları çıkan Miray Daner ve Boran Kuzum yeniden gündeme geldi. Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisinde birlikte rol alacak iki oyuncu sosyal medyada şimdiden konuşulmaya başlandı.
Boran Kuzum özellikle Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşımla çok sayıda kullanıcının takdirini kazandı. Bir yandan da bazı kullanıcılar tarafından iki ismin sevgili olup olmadığını konuşulmaya başlandı.
Boran Kuzum, Miray Daner ile birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına; "Yol arkadaşım.
Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans. En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi var olanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim." notunu düştü.