Saygı dizisinde Miray Daner'in yeni imajı herkesi şaşırttı! Takipçilerini ikiye böldü
Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisiyle ekrana gelen Miray Daner'in yeni projesindeki imajı takipçilerini şaşkına çevirdi.
Bir dönem Kanal D'de yayımlanıp ekranlara damga vuran Halit Ergenç'in başrolde oynadığı Vatanım Sensin'de yer alan Miray Daner kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da oynayan Daner bomba bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı isimli dizide Nejat İşler, Boran Kuzum ve Erkan Can'la başrolleri paylaşan Miray Daner'in son hali hayranlarını şaşkına çevirdi.
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Saygı dizisinde Helen karakterini canlandıracak olan Miray Daner'in siyah saçları bazı hayranları tarafından beğenilmedi.
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Daner'e kimi hayranları bu stilin daha çok yakıştığı söyledi.
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