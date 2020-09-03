Saygı dizisinde Miray Daner'in yeni imajı herkesi şaşırttı! Takipçilerini ikiye böldü

Bir dönem Kanal D'de yayımlanıp ekranlara damga vuran Halit Ergenç'in başrolde oynadığı Vatanım Sensin'de yer alan Miray Daner kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da oynayan Daner bomba bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.