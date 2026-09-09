Savunma sanayiinde dev kaynak hamlesi! Savunma bütçesi ne kadar artacak, hedefler neler?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin gelecek üç yıldaki ekonomi ve yatırım haritasını ortaya koydu. Yedi stratejik öncelik alanının belirlendiği programda, bütçeden ayrılacak ilave kaynak artış oranlarında birinci sırayı savunma sanayii aldı. Yerli ve milli platformların seri üretime geçmesi, Ar-Ge projelerinin hız kazanması ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın sıfırlanması hedefleri doğrultusunda savunma bütçesinde tarihi bir artışa gidildi. Peki, Türkiye'nin savunma harcamaları ne kadar olacak? Bütçe artışı hangi projeleri kapsayacak? İşte 2027-2029 OVP savunma bütçesi detayları…

SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 229 ARTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumuna göre, 2027-2029 OVP süresince stratejik önceliklere aktarılacak ilave bütçe kaynakları içerisinde en yüksek artış yüzde 229 ile savunma ve güvenlik harcamalarına ayrıldı. Savunmayı takip eden diğer alanlar ise yüzde 150 artışla sosyal konut, yüzde 139 artışla maden arama ve yüzde 54 artışla sanayi altyapısı yatırımları oldu.

SAVUNMA BÜTÇESİ HANGİ PROJELERE AKTARILACAK?

Yüzde 229'luk dev bütçe artışı, Türkiye'nin milli savunma projelerindeki seri üretim ve teslimat takvimini mali açıdan destekleyecek. Ayrılan kaynaklar; milli muharip uçak KAAN'ın seri üretimi, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi insansız savaş araçlarının teslimatları, ALTAY tankı seri üretim hattı, hava savunma sistemleri (SİPER, HISAR) ile 23'ten fazla yeni Ar-Ge ve kritik alt sistem projelerinin finansmanında kullanılacak.

MİLLİ TEKNOLOJİ VE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

Programın temel amacının kendi teknolojisini üreten ve yüksek katma değer sağlayan bir savunma sanayii yapısı kurmak olduğu belirtildi. Harcamalardaki artış sayesinde Türkiye'nin askeri ve teknolojik bağımsızlığı pekiştirilirken, ihracat kapasitesinin artırılması ve savunma modelinin diğer sanayi kollarında da yerlileşme hamlelerine örnek teşkil etmesi planlanıyor.