Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! Kararlar açıklandı: Seri üretime geçiliyor!

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı. İşte madde madde alınan kararlar...

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Her yıl yapılan ve yerli/milli savunma sanayiinin geleceğini belirleyen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.

MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. Gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki bugünkü SSİK Toplantısında kararlaştırılmıştır.

İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağımız KIZILELMA’da gelinen son durum değerlendirilmiş, İHA’larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür.

F-16’larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlanmıştır.



Toplantıda savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulanmıştır.

Türkiye Yüzyılında her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir.