Savcıyı öldüren katil suç makinesi çıktı! Dikkat çeken jandarma detayı

Çekmeköy’de bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. saldırganın üç farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye dün akşam saatlerinde bir cinayet haberiyle sarsıldı. 19 yaşındaki Mustafa Can G., Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak katletti. Katilin 3 suç kaydı olduğu belirlenirken hangi suçlardan sabıkalı olduğu da ortaya çıktı. Öte yandan restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti.

Husumetin nedeni ne?

Saldırganın, işletmede yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalışan Mustafa Can G. (19) olduğu belirlendi. G.‘nin, o dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı ve aralarında husumet başladığı tespit edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti!

Aradan geçen zamana rağmen husumeti sürdüren G.nin, dün akşam işletmeye gelerek Savcı Kayhan’a saldırdı. G.’nin, Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 suç kaydı ortaya çıktı

Saldırgan Mustafa Can G.nin, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gül’ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi. Öte yandan restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti.

