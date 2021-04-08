Savaşın kârlısı o! İşten kovulunca aldığı tazminatla başladı ünlü şirketler sırada
NİĞDE'de Fatih Özkan ve arkadaşı, 55 kişiye istihdam sağladıkları fabrikada, Mercedes, Ford, Volkswagen gibi ünlü şirketlere satış yapıyor.
Körfez Savaşı sırasında yaşanan 1991 ekonomik krizinde Fatih Özkan ve bazı arkadaşlarının rot üretim fabrikasındaki işlerine son verildi.
İş arkadaşı Bülent Becerik ile aldıkları yaklaşık 30 bin liralık tazminatla bir torna ve matkabın olduğu somun üretim atölyesi kuran Özkan, aradan geçen 30 yılda işlerini büyüterek 55 kişiye istihdam sağladı.
Özbey Motorlu Taşıtlar şirketinin sahibi Fatih Özkan, Körfez Savaşı nedeniyle 1991'de çıkan krizden Türkiye'nin de etkilendiğini söyledi.
Savaş krizini fırsata çevirdi
Krizi fırsata çevirerek kurdukları atölyenin yıllar içerisinde yurt dışına üretim yapan bir fabrikaya dönüştüğünü dile getiren Özkan, şunları kaydetti: Ufak tefek işler yapmaya başladık. Kazandığımızı yatırım amaçlı kullandık.