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Savaşı Ukrayna başlattı! Ateşkesi ihlal edip havan toplarıyla saldırdı Rusya vuracak mı?

Savaşı Ukrayna başlattı! Ateşkesi ihlal edip havan toplarıyla saldırdı Rusya vuracak mı?

RUSYA - Ukrayna sınırındaki gerilimde ilk tetik çekildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ateşkesi ihlal ederek Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları ateşledi. Rusya'nın cevap vermesi durumunda 3. Dünya savaşının başlaması an meselesi...

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Rusya-Ukrayna geriliminde Rusya'nın geri adım atmasıyla savaş tehlikesi riski azalmışken, Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek bombardıman yaptı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı.

Saldırı ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları sonrasında geldi. Adı açıklanmayan bir Rus yetkili Ukrayna'nın bu saldırı ile 2015'te üzerinde anlaşmaya varılan Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Doğu Ukrayna'daki ihtilafla ilgili Minsk Anlaşması'nın sorunun tek olası çözümünü temsil ettiğini, ancak Kiev'in anlaşmaya uymak istemediğini açıklamıştı.

Duma 'bağımsızlığını tanıma' kararı almıştı: Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsız ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yapılmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

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