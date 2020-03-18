Savaşçı'ya öyle bir isim geliyor ki FOX'un yeni dizi hamlesi olay

Bir kahramanlık hikayesinin anlatıldığı dizi farklı ve içten senaryosu ile 3 sezon 97 bölümdür seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü sosyal medyanın gündemi olan diziye ilerleyen günlerde Çocuklar Duymasın'da Haluk karakteri ile tanınan Tamer Karadağlı katılacak.