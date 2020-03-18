Savaşçı'ya öyle bir isim geliyor ki FOX'un yeni dizi hamlesi olay
FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinin başında gelen Savaşçı'ya yeni bir oyuncu gelecek iddiaları sosyal medyanın gündemi oldu. Pazar akşamlarının zirvedeki dizisi Savaşçı'ya gelmesi beklenen oyuncu Çocuklar Duymasın ekibinden...
En uzun soluklu FOX dizilerinden biri olmayı başaran Savaşçı dizisinin her bölümü büyük heyecanla izleniyor. Pazar akşamlarına adını yazdıran dizi reyting listelerinde de her hafta zirveyi kimseye kaptırmıyor. Usta oyuncu kadrosu ile göz dolduran diziye yeni kayılacak isim ise bomba!
her bölüm heyecanla izlenen dizi pazar akşamlarına adını yazdırdı. Reyting listesinin zirvesine oturan dizi pazar günleri kanalın da yüzünü güldürmeyi başardı.
Bir kahramanlık hikayesinin anlatıldığı dizi farklı ve içten senaryosu ile 3 sezon 97 bölümdür seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü sosyal medyanın gündemi olan diziye ilerleyen günlerde Çocuklar Duymasın'da Haluk karakteri ile tanınan Tamer Karadağlı katılacak.
Limon Yapım'ın dizinin kadrosuna katılması için başarılı oyuncuya teklif götürdüğü iddia edildi. Karadağlı'nın ise teklife çok sıcak baktığı, senaryo okumalarına başladığı gelen diğer iddialar arasında.
Ülkemize de sıçrayan koronavirüs illetinin ardından dizi çekimleri de tedbir amaçlı bir bir iptal edilemeye başladı. Bunlardan biri de Savaşçı dizisi oldu. Savaşçı dizisi çekimleri 2 hafta ertelendi.