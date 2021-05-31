BIST 1.420
DOLAR 8,49
EURO 10,39
ALTIN 519,82

Savaşçı'nın yıldızı Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

Savaşçı'nın yıldızı Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

Savaşçı dizisinin oyuncusu Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la Bodrum'da tatile çıktı. İkili, arkadaşlarıyla objektiflere takıldı.

Savaşçı'nın yıldızı Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

FOX TV'nin olaylı dizisi Savaşçı'da rol alan Tamer Karadağlı, uzun bir süredir kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız'la aşk yaşıyor. 24 yaşındaki genç isimle ilişkilerini savunan Karadağlı, şimdilerde de genç sevgilisiyle tatile çıktı.

120
Savaşçı'nın yıldızı Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, Bodrum'da görüntülendi. Milliyet'te yer alan habere göre, tatil sezonunu açan çifte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Turgut Tunçalp eşlik etti. 

220
Savaşçı'nın yıldızı Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

Bodrum Ören'de bir araya gelen ünlü isimler, deniz kenarında uzun uzun sohbet etti. 

320
Savaşçı'nın yıldızı Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı olay pozlar

Genç sevgilisiyle saatlerce zaman geçiren Karadağlı'nın sıcağa rağmen tişörtünü hiç çıkarmaması da dikkat çekti. 

420