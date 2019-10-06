Savaşçı setinde Murat Serezli'ye büyük sürpriz yarım asırı devirdi
Fox TV'de 13 Ekim günü 4. sezonuyla ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisinin setinde ünlü oyuncu Murat Serezli'nin 50. yaş günü kutlandı.
Savaşçı dizisinde Albay Halil İbrahim Kopuz rolüne hayat veren Murat Serezli'ye set arası doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. 50 yaşına giren ünlü oyuncu, aralarında Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Gaye Turgut Evin ve Ersin Olgaç’ın da bulunduğu set ekibiyle pastasını kesti.
Murat Serezli, eğlenceli kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Öte yandan dördüncü sezonu merakla beklenen Savaşçı dizisi, 13 Ekim Pazar akşamı yeni bölümüyle FOX'ta izleyiciyle buluşacak.
Peki Murat Serezli kimdir?
Murat Serezli, Senelerden birinde 3 Ekim günü sanatçı Metin Serezli ve Nevra Serezli çiftinin çocukları olarak İstanbul’da dünyaya geldi.
Şişli Terakki Lisesi lisesinden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu, mimarlık eğitimi aldı.