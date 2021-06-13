Savaşçı final yaptı İbo Show Survivor Güldür Güldür reytinglerde hüsrana uğradı
12 Haziran 2021'in reyting sonuçları Survivor, İbo Show, Savaşçı ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Haktan, Grup Laçin, İsmail Türüt, İntizar ve Ömer Danış'ın konuk olduğu İbo Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde yükselişe geçse de umduğu sonucu yakalayamadı.
Cumartesi akşamı yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapmasıyla boşalan yayın akışına yeni bölümleriyle dahil olan Güldür Güldür Show reytinglerde dibe çakıldı.
Kılıç Timi terörist elebaşı Şiyar’ı ele geçirip, etkisiz hale getirirken halen ameliyatı süren Astsubay İlyas Karaca’nın kalbi durmuştur. Her şeyi gören Gökçen hemşire şok içinde, Ayça’ya bunu nasıl söyleyeceğini düşünürken hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi, herkesi şaşkına çevirdiği Savaşçı dün akşam yayınlanan final bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı.
Acun Ilıcalı yapımcılığı ve moderatörlüğünde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Heyecanın dorukta olduğu yarışma reytinglerde ilk zirveyi kaptırdı.
İşte cumartesi günü reytingleri...