Savaşçı final yaptı İbo Show Survivor Güldür Güldür reytinglerde hüsrana uğradı

Kılıç Timi terörist elebaşı Şiyar’ı ele geçirip, etkisiz hale getirirken halen ameliyatı süren Astsubay İlyas Karaca’nın kalbi durmuştur. Her şeyi gören Gökçen hemşire şok içinde, Ayça’ya bunu nasıl söyleyeceğini düşünürken hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi, herkesi şaşkına çevirdiği Savaşçı dün akşam yayınlanan final bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı.