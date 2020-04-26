Savaşçı dizisinin set ekibi aylardır maaş almadıklarını söyleyerek isyan etti

Yaptığımız işin hakkını verdik, hakkımızı istiyoruz. Bu zor günlerde emekçileri parasız bırakıp hiçbir ödeme sözünü yerine getirmemiştir. Açız ve borç içindeyiz. Bu ayıp bizim değil. Bizi görüp duyan herkesten paylaşım yapıp farkındalık yaratmasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.