Savaşçı dizisinin 'Funda üsteğmeni' Müjde Uzman'dan tatil pozları şaşırttı
Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde 'Pilot Üstegmen Funda Turaç' karakterini canlandıran Müjde Uzman, tatilin keyfini çıkarmayı sürdürüyor. Ünlü oyuncu tatilden sık sık paylaşımda bulunmayı da ihmal etmiyor.
Müjde Uzman, son olarak Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde 'Pilot Üstegmen Funda Turaç' karakterini canlandırıyordu. Sezonun bitmesinin ardından ünlü oyuncuda tatile çıktı.
Balıkesir Ayvalık'ta tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozları ile formda görüntüsünü paylaşmak isterken sosyal medyanın diline düşmüştü.
Güzel oyuncunun son karesi görenleri oldukça şaşırtmıştı. 34 yaşındaki oyuncu, göbek bölgesine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalışırken, mor bikinisinin rengini göbeğine taşırınca kendini ele vermişti.
"Aşırı seviyorum, aşırı hissediyorum..."
Instagram hesabından tatil pozları paylaşmaya devam eden Uzman, duygularını da takipçilerine anlatmaktan geri kalmıyor. İngilizce olarak aşağıdaki paylaşımı yapan Müjde Uzman, “Düşünüyorum. Aşırı seviyorum. Aşırı hissediyorum. Ben denizim ya da hiçbir şeyim” notuyla dikkatleri üzerine çekti.