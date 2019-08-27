Savaşçı dizisinin 'Funda üsteğmeni' Müjde Uzman'dan tatil pozları şaşırttı

"Aşırı seviyorum, aşırı hissediyorum..."

Instagram hesabından tatil pozları paylaşmaya devam eden Uzman, duygularını da takipçilerine anlatmaktan geri kalmıyor. İngilizce olarak aşağıdaki paylaşımı yapan Müjde Uzman, “Düşünüyorum. Aşırı seviyorum. Aşırı hissediyorum. Ben denizim ya da hiçbir şeyim” notuyla dikkatleri üzerine çekti.