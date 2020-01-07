Savaşçı dizisinden kötü haber geldi FOX yayın akışından kaldırdı
FOX'un en çok izlenen dizisi Savaşçı'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu seyircinin gündeminde. Savaşçı dizisini bekleyenlere kötü haber dizi FOX'un yayın akışından kaldırıldı.
FOX'ta 4 sezondur ekran macerasına devam eden Savaşçı dizisi en çok izlenen ve sosyal medyanın en çok konuştuğu dizilerden birisi olmaya devam ediyor. Pazar akşamları yayınlanan diziden sevenlerine kötü haber var. Savaşçı 89. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, Bordo Berelilerin hikayelerini anlatan dizi her hafta binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Dizinin konusu kadar başarılı oyuncu kadrosu da seyirciden her hafta tam not alıyor. BaşrollerindeBerk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Gaye Turgut Evin’in olduğu dizi son olarak 88. bölüm ile ekrana gelmişti.
Savaşçı dizisinin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen seyirciye kötü haber. Dizinin yeni yani 89. yeni bölümü 19 Ocak pazar günü ekrana gelecek.