Savaşçı dizisinden kötü haber FOX yayın akışından kaldırdı

FOX TV'de 4 sezondur ekran macerasına devam eden Savaşçı dizisi en çok izlenen ve sosyal medyanın en çok konuştuğu dizilerden birisi olmaya devam ediyor. Pazar akşamları yayınlanan diziden sevenlerine kötü haber var. Savaşçı 89. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?