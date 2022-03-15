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Savaş ve ekonomi konuları masada! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Savaş ve ekonomi konuları masada! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.10'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından konuşma yapacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Antalya Diplomasi Forumundan salgına dair birçok konu ele alınacak.

Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin öncelikli olduğu ve birçok başlığın masaya yatırılacağı toplantıda bölgedeki son durum değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.

Ayrıca Türkiye'nin çabaları sonucunda Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumunun yansımaları ele alınacak. Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek.

Ekonomi gelişmeleri
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

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