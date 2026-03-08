Savaş piyasaları sarstı! Türkiye yatırımcıların radarında

ABD-İsrail-İran çatışmasının 9. gününde gelişen piyasa varlıkları sert satışlarla sarsıldı. Hisse senetleri ve para birimleri değer kaybederken, tahvil getirileri yükseldi; ancak birçok portföy yöneticisi uzun vadeli görünümün bozulmadığını belirtti. Yatırımcılar fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirirken, enerji fiyatları ve jeopolitik riskler gelişen piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor; Türkiye, Meksika ve Romanya gibi ülkeler yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Abone ol

ABD-İsrail-İran çatışmasının 9. gününde gelişen piyasa varlıkları sert satış dalgasıyla karşılaştı.

İran’daki savaş, Wall Street’in son dönemde en çok tercih ettiği yatırımlardan biri olan gelişen piyasa varlıklarını da sarstı. Hisse senetleri ve para birimlerinde sert kayıplar görülürken, MSCI gelişen piyasalar endeksi son altı yılın en büyük haftalık düşüşünü kaydetti; tahvil getirileri de yükseldi. Buna rağmen Pacific Investment Management Co., Barings LLC ve T. Rowe Price Group Inc. gibi kurumlarda görev yapan portföy yöneticileri, gelişen piyasalar için uzun vadeli görünümün bozulmadığını düşünüyor. Birçok yatırımcı portföylerinde sınırlı ayarlamalar yaparken, büyük çaplı değişiklikler için henüz beklemede kalıyor.

bu görüşün temelinde, gelişen piyasalardaki yükselişi destekleyen ana dinamiklerin hâlâ geçerli olduğu düşüncesi var. Yatırımcılar, ABD varlıklarından çeşitlenme isteği, cazip değerlemeler ve görece güçlü ekonomik büyümenin jeopolitik şokun etkisi azaldığında yeniden öne çıkacağını düşünüyor. Nitekim fon akışları da fiyat düşüşlerinin alım fırsatı olarak değerlendirildiğine işaret ediyor. Bank of America’nın EPFR Global verilerine dayandırdığı rapora göre, çarşamba gününe kadar olan haftada gelişen piyasa hisse ve tahvillerine 12,6 milyar dolarlık giriş oldu.

Yine de riskler artıyor. Brent petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması ve Orta Doğu’daki çatışmanın genişlemesi, özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin büyümesi üzerinde baskı yaratabilir. Güçlenen dolar da güvenli liman talebiyle yeniden öne çıkarken, bu durum gelişen piyasalarda finansal koşulları sıkılaştırarak yatırımcı getirilerini azaltabiliyor.

JPMorgan Chase & Co., son bir haftada gelişen piyasa varlıklarına ilişkin tavsiyelerini üç kez aşağı yönlü revize etti. Banka stratejistleri, belirsizliğin arttığını belirterek döviz ve yerel faiz piyasalarındaki olumlu beklentilerini “piyasa ağırlığı” seviyesine çekti; devlet ve şirketlerin dolar cinsi tahvillerinde ise taktiksel olarak düşük ağırlık pozisyonuna geçti.

Buna karşın bazı yatırımcılar satış dalgasının kalıcı bir kırılmaya işaret etmediği görüşünde. DoubleLine Group portföy yöneticisi Bill Campbell, bunun gelişen piyasaların tamamen terk edilmesini gerektiren yapısal bir değişim değil, dışsal bir şok olduğunu söyledi. Campbell, İran kaynaklı belirsizliğin azalması halinde gelişen piyasa para birimleri ve yerel tahvillerde yeniden alım fırsatları doğabileceğini belirtti.

TÜM PİYASALARI ETKİLİYOR

Barings küresel hisse senetleri başkanı Ghadir Cooper ise jeopolitik riskin yalnızca gelişen piyasaları değil tüm piyasaları etkilediğini vurguladı. Cooper, gelişen piyasaların uzun süredir portföylerde yeterince temsil edilmediğini, bu nedenle ABD varlıklarından uluslararası ve gelişen ülke varlıklarına doğru bir çeşitlenme eğiliminin güçlenebileceğini söyledi.

VanEck’te gelişen piyasalar aktif borçlanma araçları başkanı Eric Fine, Körfez ülkelerine yakınlık nedeniyle bu bölgedeki tahvil pozisyonlarını azalttıklarını, buna karşılık gelişen piyasalarda yerel para cinsi bazı varlıklarda yeniden alıma yöneldiklerini anlattı. Fine, özellikle emtia ihracatçısı Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde fırsatlar gördüklerini ifade etti.

TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR

T. Rowe Price gelişen piyasalar sabit getirili varlıklar başkanı Samy Muaddi de gelişen piyasaların temel görünümünün şu anda güçlü olduğunu, ancak petrol fiyatlarındaki artış ve gevşek ABD maliyesinin faiz görünümünü bozabileceğini söyledi. Muaddi, bu nedenle daha yüksek kaliteli ve likit kredi araçlarına yöneldiklerini, yerel piyasalarda ise seçim riski düşük ve reel faizleri hâlâ yüksek olan Meksika, Romanya ve Türkiye gibi ülkelere ilgi duyduklarını belirtti.