Savaş Özbey'in Korona virüse teşekkür eden Çağla Şıkel'e tepkisi sert oldu!

"Farkındalık ver ki... Koronaya teşekkür ederim, farkındalığımı artırdı, iç dünyamı güzelleştirdi” gibi paylaşımlar yapmasın. Farkındalık ver ki... Virüse teşekkür etmek yerine hastanedeki yakınlarından haber bekleyenler için dua etsin. Farkındalık ver ki...