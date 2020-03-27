Savaş Özbey'in Korona virüse teşekkür eden Çağla Şıkel'e tepkisi sert oldu!
Tüm dünyaya hızla yayılan Korona virüs salgını hayatı olumsuz etkilerken, geçtiğimiz günlerde ünlü manken Çağla Şıkel'in 'koronaya teşekkür ederim' paylaşımına yazar Savaş Özbey sert çıktı.
Tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen, insanların eve kapanmasına neden olan coronavirüs, yaşamı kötü etkilerken, geçtiğimiz günlerde güzel sunucu Çağla Şıkel'in 'Korona'ya teşekkür ederim' paylaşımı magazin kamuoyunda çok konuşuldu.
"Allah'ım Çağla'ya farkındalık ver ki": Hürriyet yazarı Savaş Özbey, bugünkü kaleme almış olduğu yazısında eski manken Çağla Şıkel'in bu paylaşımına tepki gösterdi. Özbey, "Allah’ım Çağla Şıkel’e farkındalık ver" başlıklı bölümünde şunları söyledi:
"Farkındalık ver ki... Koronaya teşekkür ederim, farkındalığımı artırdı, iç dünyamı güzelleştirdi” gibi paylaşımlar yapmasın. Farkındalık ver ki... Virüse teşekkür etmek yerine hastanedeki yakınlarından haber bekleyenler için dua etsin. Farkındalık ver ki...
Herkesin tuzunun kuru olmadığını, insanların iş/aş kaygısına düştüğünü bir güzel anlasın. Farkındalık ver ki... Bu tür kriz ortamlarında zırvalıklara tahammül eşiğinin düştüğünün iyice farkına varsın." ifadelerini kullandı.