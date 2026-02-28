ABD-israil saldırdı İran'da bir ilkokulda onlarca çocuk can verdi...

TAHRAN'I TERK EDİN ÇAĞRISI

İran basınına göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran'a yönelik devam eden İsrail-ABD saldırılarına dair bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İran'a yönelik saldırıların bir kez daha müzakere aşamasında gerçekleştiğine vurgu yapılarak, "Elde edilen bilgilere göre Tahran ve bazı şehirlere yönelik saldırılar devam edecektir. Bu nedenle başta Tahran olmak üzere saldırıya uğrayan şehirlerdeki halk, güvenli bölgelere gidebilir." ifadeleri kullanıldı.

Halkın, özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalıkların oluşabileceği noktalardan uzak durmasını isteyen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, devlet dairelerinin geçici bir süre ile yüzde 50 kapasiteyle çalışacağını belirtti.