Savaş çıkabilir darbe olabilir! 'Bu tarihe aman dikkat' Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova yeni haftayla ilgili çarpıcı uyarılarda bulunurken bir tarihe dikkat çekti.
"Yarın Merkür ile Jüpiter birlikte hareket etmeye başlıyor" diyen Astroloji uzmanı Dinçer Güner yeni haftayla ilgili şu uyarılarda bulundu: Etki süresi +/- 4 gün olacak. Bu birkaç gün bilgi, iletişim, anlaşmalar, seyahatler, sözleşmeler, elektronik aletler, eğitimler ve sınavlarla ilgili konularda şanslı etkiler altındayız. Özellikle Balık burcu etkisiyle psikoloji, enerji çalışmaları, terapi gibi konular ön planda.
Bir kaşık suda fırtına çıkarmayın: Salı Mars ile Uranüs arasında zorlu bir görünüm var. Etki süresi +/- 7 gün. Kazalara, tartışmalara çok dikkat etmeliyiz. Kova ve Boğa burçları arasındaki bu gerginlik hem finansal konularda hem de sosyal ilişkilerde tahammülsüzlüğe işaret ediyor. Bir kaşık suda fırtına çıkarmayın.
Tembellik yapmak isteyebilirsiniz: Çarşamba Merkür ile Neptün birlikte. Etki süresi +/- 3 gün. Hayal kurmak ya da fal baktırmak için ideal bir gün. İç dünyanızda mutlu olabilir, spiritüel anlamda tatmin ve huzur arayabilirsiniz. Tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Ayrıca sanat alanında yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
Pot üstüne pot kırma zamanı: Perşembe günü Ay, 14.57 ile 23.53 arasında Yay burcunda boşlukta olacak ve Oğlak burcuna geçecek. Bugünün en önemli sınavı, hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır. Pot üstüne pot kırma zamanıdır, aman dikkat edin.! Spora başlamak için ideal zamanlar.