Savaş çıkabilir darbe olabilir! 'Bu tarihe aman dikkat' Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...

Bir kaşık suda fırtına çıkarmayın: Salı Mars ile Uranüs arasında zorlu bir görünüm var. Etki süresi +/- 7 gün. Kazalara, tartışmalara çok dikkat etmeliyiz. Kova ve Boğa burçları arasındaki bu gerginlik hem finansal konularda hem de sosyal ilişkilerde tahammülsüzlüğe işaret ediyor. Bir kaşık suda fırtına çıkarmayın.



