Satışlar yüzde 300 arttı talebe yetişemiyorlar! Karavan üreticileri: Telefonlar susmuyor
Pandemide kalabalıktan uzak, izole tatil isteyenler karavanlara yöneldi. Karavanların gördüğü ilgiden memnun olduklarını dile getiren imalatçılar, Covid-19 sürecinde satışların yüzde 300 arttığını söyledi. Peki, karavan fiyatları ne kadardan başlıyor? İşte yanıtı.
Covid-19 salgını, tatil tercihlerinin değişmesine neden olurken, karavana ilgi arttı. İzole ortamda tatil yapmak isteyenler, kalabalıktan uzak ve doğayla iç içe olmak amacıyla karavana yöneldi. Üreticiler, pandemi döneminde satışların yüzde 300 arttığını söyledi.
"Telefonlarımız çok fazla çalıyor"
Karavan üreticisi Murat Yılmaz, 5 yıldır sektörde olduklarını belirterek, "İlk yıllar bu kadar yoğun değildi. Pandemiyle işler çok yoğunlaştı. Üretimimiz hızlı olduğu halde 2020'de hakikaten talebe cevap veremedik. Bu sezon da çok hızlı başladı. Ciddi yoğunluk var. Telefonlarımız çok fazla çalıyor. Pandeminin sektöre olumlu etkisi oldu" dedi.
"Herkes kendini doğaya atmak istiyor"
Talebin artmasındaki nedenleri anlatan Yılmaz, "İnsanlar otellere gitmek istemiyor. Aileler, çocuklar çok kapalı kaldılar. Herkes kendini doğaya atmak istiyor. O yüzden en iyi alternatif şu an karavan. Karavanlarımızda her şey var. Ülkemiz güneşli." dedi.
Yılmaz, "Karavanlarımız kendi elektriğini üretiyor. 100 litre temiz su deposu var. Dikkatli kullanılması halinde bir aileye yetiyor. Duş, tuvalet, ortam ısıtıcı, su ısıtıcı her şey var karavanda." ifadelerini kullandı.