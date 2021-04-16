Satışlar yüzde 300 arttı talebe yetişemiyorlar! Karavan üreticileri: Telefonlar susmuyor

"Telefonlarımız çok fazla çalıyor"

Karavan üreticisi Murat Yılmaz, 5 yıldır sektörde olduklarını belirterek, "İlk yıllar bu kadar yoğun değildi. Pandemiyle işler çok yoğunlaştı. Üretimimiz hızlı olduğu halde 2020'de hakikaten talebe cevap veremedik. Bu sezon da çok hızlı başladı. Ciddi yoğunluk var. Telefonlarımız çok fazla çalıyor. Pandeminin sektöre olumlu etkisi oldu" dedi.