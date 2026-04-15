Satışlar durma noktasına geldi! Gayrimenkul ve araç takası dönemi başladı...
Dijital platformlardaki verilere göre, yalnızca gayrimenkul tarafında 4.679’den fazla mülk doğrudan takas seçeneğiyle ilanda yer alıyor.
Otomotiv piyasasında da benzer bir hareketlilik gözleniyor. Lüks araçlar artık konut alımında peşinat veya tam ödeme aracı olarak kullanılırken, yüksek değerli daire sahipleri mülklerini daha hızlı likide dönüştürebilmek için araç, ticari arsa veya farklı gayrimenkullerle takas yoluna gidiyor.
Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde nakde çeviremeyen mülk sahipleri, Anadolu’daki ticari arsalar veya araç parkurlarıyla değişim yaparak değerlerini korumayı hedefliyor. Taraflar, nakit beklemeden doğrudan değişim yaparak hem araç hem konut ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
ALTIN YATIRIMCISI BEKLEMEDE
Altın fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle birçok yatırımcı yıl sonunu bekliyor. Altındaki seyre göre hareket geçme potansiyeli taşıyan bu kesim, kısa vadede takas yöntemini tercih etmiyor. Bu durum da piyasadaki nakit akışını daha da yavaşlatıyor ve takas ilanlarını artırıyor.
UZMANLAR RİSKLERE DİKKAT ÇEKİYOR
Takas işlemleri satış sürecini hızlandırsa ve nakit ihtiyacını azaltsa da uzmanlar önemli uyarılar yapıyor. Değerleme farkları, tapu masrafları, vergi yükümlülükleri ve ekspertiz süreçlerindeki olası sorunlar nedeniyle profesyonel destek alınması gerektiğini vurguluyorlar. Özellikle araç ve konut değerlerinin doğru tespit edilmemesi durumunda taraflardan biri zarar görebiliyor.