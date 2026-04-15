Satışlar durma noktasına geldi! Gayrimenkul ve araç takası dönemi başladı...

ALTIN YATIRIMCISI BEKLEMEDE

Altın fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle birçok yatırımcı yıl sonunu bekliyor. Altındaki seyre göre hareket geçme potansiyeli taşıyan bu kesim, kısa vadede takas yöntemini tercih etmiyor. Bu durum da piyasadaki nakit akışını daha da yavaşlatıyor ve takas ilanlarını artırıyor.