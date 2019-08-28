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Satış süreci tamamlandı Boyner'in adı değişti bakın ne oldu?

Satış süreci tamamlandı Boyner'in adı değişti bakın ne oldu?

Boyner Holding ve Mayhoola arasındaki satış sürecinin tamamlanmasının ardından Boyner Perakende'nin unvanında değişiklik yapıldı.Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi’nin adı Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları Anonim Şirketi olarak değişti.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ (BOYP) ana ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden yapılandırılıyor.

Beymen’den yapılan açıklamaya göre, Mayhoola for Investments LLC ile Boyner Holding AŞ arasındaki ortaklığın ve Hissedarlar Sözleşmesi’nin sona ermesinin ardından 26 Ağustos’ta yapılan BOYP Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda şirket ticaret unvanının Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Beymen ticari operasyonları, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ unvanı altında devam ederken, Network, Que, Divarese markalarını bünyesinde barındıran AY Marka Mağazacılık AŞ de bu şirketin iştiraki olarak yoluna devam edecek.
27 Haziran’da kamuoyuna açıklandığı üzere Boyner Holding AŞ ve Mayhoola for Investments LLC, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırmıştı. Beymen Mağazacılık ve AY Marka Mağazacılık Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding AŞ’nin olmuştu.

Şirketten KAP’a unvan değişikliği şöyle duyuruldu:

Şirketimizin, 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş, Şirketimizin unvanı BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.

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