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'Şaşkınlıkla izliyorum' diyen Camdaki Kız yıldızı Hande Ataizi itiraf etti: Çok çekmişimdir

'Şaşkınlıkla izliyorum' diyen Camdaki Kız yıldızı Hande Ataizi itiraf etti: Çok çekmişimdir

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Cana Yalçın karakterini canlandıran Hande Ataizi, Fatih Altaylı'ya konuştu.

'Şaşkınlıkla izliyorum' diyen Camdaki Kız yıldızı Hande Ataizi itiraf etti: Çok çekmişimdir

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' dün akşam sezon finali yaptı. Altaylı, son programında; Oyuncu Hande Ataizi, ağırladı.

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'Şaşkınlıkla izliyorum' diyen Camdaki Kız yıldızı Hande Ataizi itiraf etti: Çok çekmişimdir

Ataizi, eski eşi Benjamin Harvey'den medeni bir şekilde boşandığını söyledi.

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'Şaşkınlıkla izliyorum' diyen Camdaki Kız yıldızı Hande Ataizi itiraf etti: Çok çekmişimdir

Ataizi, "Zaten olması gereken bu. Bir çocuğumuz var. Leon'un mutluluğu benim için esas. İyi ki doğurmuşum. Müziğe çok meraklı, piyano dersleri alıyor." dedi.

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'Şaşkınlıkla izliyorum' diyen Camdaki Kız yıldızı Hande Ataizi itiraf etti: Çok çekmişimdir

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ataizi oyunculuk serüveniyle ilgili 'Böyle mi Olacaktı' diye bir diziyle başladım." dedi.  

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