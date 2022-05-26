'Şaşkınlıkla izliyorum' diyen Camdaki Kız yıldızı Hande Ataizi itiraf etti: Çok çekmişimdir
Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Cana Yalçın karakterini canlandıran Hande Ataizi, Fatih Altaylı'ya konuştu.
Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' dün akşam sezon finali yaptı. Altaylı, son programında; Oyuncu Hande Ataizi, ağırladı.
Ataizi, eski eşi Benjamin Harvey'den medeni bir şekilde boşandığını söyledi.
Ataizi, "Zaten olması gereken bu. Bir çocuğumuz var. Leon'un mutluluğu benim için esas. İyi ki doğurmuşum. Müziğe çok meraklı, piyano dersleri alıyor." dedi.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ataizi oyunculuk serüveniyle ilgili 'Böyle mi Olacaktı' diye bir diziyle başladım." dedi.