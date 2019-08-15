Şaşırtan keşif! Twitter'in vazgeçilmez Hashtag işareti 900 yıl önce Bizanslılar tarafından kullanmış
Sosyal medya platformlarında, özellikle Twitter'da en çok karşımıza çıkan ve önemli bir fonksiyona sahip Hashtag işareti ile ilgili çok şaşırtan bir keşif gün yüzüne çıktı.
Arkeolojik kazılar günümüzde insanlık olarak tarihimizde neler yaşadığımıza dair hem bir önemli kaynak hem de ilginç keşfilerle yine insanlığın geleceğine ufuk oluşturuyor. Bu kazılardan biri Yalova'nın Çobankale ilçesinde yapıldı ve çok önemli bulgulara rastlandı. Bu bulgulardan bir tanesinin sosyal ağlarda kullanılan 'hashtag' işaretinin kazılardan çıkan ilk seramik parçalarında olması ise dikkat çekti.
Osmanlı’nın tarihinde önemli bir yer tutan ve devlet statüsü kazanmasında etkili olan Bafeus Savaşı’nın yapıldığı yer olan ve 3 yıldır kazı çalışmaları süren Çobankale’de bulunan seramik parçasının 12. yüzyıla ait geç Bizans döneminden olduğu tahmin ediliyor.
Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve 20 kişilik ekibin yaptığı kazılarda ilk bulgulara rastlandığı bildirildi.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Osmanlı’nın devlet statüsü kazandığı yer olduğunu söylediği, Bafeus yani Yalakova Savaşı’nın kıran kırana geçtiği Çobankale’deki kazıların Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ışık tutacağı belirtiliyor.