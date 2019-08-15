Şaşırtan keşif! Twitter'in vazgeçilmez Hashtag işareti 900 yıl önce Bizanslılar tarafından kullanmış

Arkeolojik kazılar günümüzde insanlık olarak tarihimizde neler yaşadığımıza dair hem bir önemli kaynak hem de ilginç keşfilerle yine insanlığın geleceğine ufuk oluşturuyor. Bu kazılardan biri Yalova'nın Çobankale ilçesinde yapıldı ve çok önemli bulgulara rastlandı. Bu bulgulardan bir tanesinin sosyal ağlarda kullanılan 'hashtag' işaretinin kazılardan çıkan ilk seramik parçalarında olması ise dikkat çekti.