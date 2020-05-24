Şaşırtan doğa olayı Denizli’de sıcak su kaynağı asfaltı deldi

İlçede yaşanan küçük depremler nedeniyle sıcak su kaynaklarının yer değiştirebildiğini kaydeden Şen, "Karayolumuzda bu yer değişimi sebebiyle asfaltın altından sıcak su çıkıyor. Ege bölgesinde küçük çaplı çok depremler oluyor. Yaklaşık 4 aydır sıcak su, yolun ortasından çıkıyor. Bizim alışık olduğumuz ve bizde tedirginlik yaratmayan bir durum bu. Önceden çıkan su miktarı daha fazlaydı. Asfaltı delen su kaynağının başka depremde, farklı bir noktaya geçeceğini düşünüyorum" dedi.