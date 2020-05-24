Şaşırtan doğa olayı Denizli’de sıcak su kaynağı asfaltı deldi
DENİZLİ’de karayolunun altından geçen sıcak su kaynağı, asfaltı delip gün yüzüne çıktı. Yolun ortasında 3 noktada kaynar halde çıkan ve sıcaklığı 70 derece olarak ölçülen su, şaşkınlık yarattı.
Sarayköy ilçesinin termal su kaynaklarının bulunduğu Tekke Mahallesi'nde eşine az rastlanan bir doğa olayı yaşandı. Jeotermal enerji üretiminin de yapıldığı bölgede yerin altından geçen sıcak su, mahallede bulunan karayolundaki asfaltı deldi.
Yolun orta kısmında ve farklı noktalarda kaynar halde gün yüzüne çıkan sıcak suyun ısısı, 70 derece olarak ölçüldü. Mahallede termal otel işleten Mustafa Şen, bölgede çıkan sıcak suların termal turizmde ve jeotermal enerjide kullanıldığını ve zengin sıcak su rezervlerinin bulunduğunu belirtti.
İlçede yaşanan küçük depremler nedeniyle sıcak su kaynaklarının yer değiştirebildiğini kaydeden Şen, "Karayolumuzda bu yer değişimi sebebiyle asfaltın altından sıcak su çıkıyor. Ege bölgesinde küçük çaplı çok depremler oluyor. Yaklaşık 4 aydır sıcak su, yolun ortasından çıkıyor. Bizim alışık olduğumuz ve bizde tedirginlik yaratmayan bir durum bu. Önceden çıkan su miktarı daha fazlaydı. Asfaltı delen su kaynağının başka depremde, farklı bir noktaya geçeceğini düşünüyorum" dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar ise Sarayköy ilçesinin çok zengin jeotermal kaynaklara sahip bir bölge olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kumsar, şu açıklamayı yaptı; "Büyük Menderes Havzası, Sarayköy'ün bulunduğu alandan başlar, Nazilli'ye kadar gider. Burası Türkiye'nin en zengin jeotermal rezervlere sahip bölgesidir.