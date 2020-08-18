Saruhan Hünel'den ATV'nin dizisi Kuruluş Osman hakkında bomba açıklamalar
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ATV dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncularından Saruhan Hünel, yapımın 25 ülkeye satıldığını söyleyerek olay açıklamalara imza attı.
Yeni sezonda yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yeniden izleyici ile buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin Alişar Bey'i Saruhan Hünel, sinema sektörünün dijitalleşmesinin Türkiye'deki yansımaları hakkında konuştu.
Klass Dergisi'ne kapak olan Hünel, ''Kuruluş Osman dizisinin 25 ülkeye birden satıldığını biliyorum. Bu 25 ülkedeki insanın yüzde 10’u sizi seyretse yüz milyonlarca insana ulaşırsınız. Bu Türkiye hakkındaki yanlış algılarını yıkıyor ve olumlu bir şekilde algılanmasını sağlıyor. En büyük propaganda dizi veya filmle yapılır'' dedi.
Dizinin final bölümünde yapımdan ayrılan Hünel, sözlerine şunları da ekledi:
''Yeni projelere bakacağız. Benim için bir projede en önemli şey ekip ve senaryodur. Sette kolektif bir iş yapıyorsunuz.''
''Parçalardan bir tanesi eksik olduğu zaman bütünü oluşturamıyorsunuz. Televizyonda yayınlandığı saat doğru olmak zorunda. Ama günümüz dizilerinde en büyük star senaryodur.''