Saruhan Hünel'den ATV'nin dizisi Kuruluş Osman hakkında bomba açıklamalar

Klass Dergisi'ne kapak olan Hünel, ''Kuruluş Osman dizisinin 25 ülkeye birden satıldığını biliyorum. Bu 25 ülkedeki insanın yüzde 10’u sizi seyretse yüz milyonlarca insana ulaşırsınız. Bu Türkiye hakkındaki yanlış algılarını yıkıyor ve olumlu bir şekilde algılanmasını sağlıyor. En büyük propaganda dizi veya filmle yapılır'' dedi.