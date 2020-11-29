Saros Araştırma'dan çarpıcı anket! Kabine değişmeli mi hangi bakanlar değişmeli en büyük sorun ne?

Saros Araştırma'nın 23 Büyükşehir ve 4 ilde 3 bin 92 kişi ile Yüz yüze ve CATI (Bilgisayar destekli telefon anketi) şeklinde anket gerçekleştirdi. "Türkiye’nin en önemli sorunu?" olarak ekonomi çıktı. Ekonomiyi işsizlik ve koronavirüs takip etti.