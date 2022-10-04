Şarköy Belediye Başkanı'nın ağabeyinden gazeteciye şok saldırı: Sıra babanda, onu da öldüreceğim

TEKİRDAĞ Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ın ağabeyi Alper Var, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği bir usulsüzlük dosyasını haberleştirdiği için Şarköy’ün Sesi editörü Deniz Önal’a saldırdı. Babası Yakup Önal'ı da tehdit etti.

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Şarköy’ün Sesi editörü Deniz Önal, CHP'den Şarköy Belediye Başkanı seçilen Alpay Var'ın ağabeyi Alper Var’ın yumruklu saldırısına uğradı. Gazetenin imtiyaz sahibi babası Yakup Önal’ı da ölümle tehdit etti.

Bianet'ten Hikmet Adal'ın haberine göre; Yakup Önal saldırının gerekçesi olarak gazetede yayınladıkları ve Alpay Var’ın odağında olduğu bir usulsüzlük ve evrakta sahtecilik soruşturmasının haberini gösterdi.

Eğlenceyi belediyeye fatura etti

Söz konusu haber Şarköy’ün kardeş belediyesi Macaristan Pazsto kasabasına dayanıyor. Alpay Var, Temmuz 2019’da Pazsto’dan gelecek bir heyetin 4 gün boyunca belediyenin sosyal tesislerinde ağırlanması için Kültür Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

Ancak Macaristan’dan her hangi bir heyet gelmedi. Heyet gelmediği gibi Belediye Başkanı Alpay Var, Başkan Yardımcısı Adnan Sevim ve CHP İlçe Başkanı Birol Taner sosyal tesise gitti.

Burada yanlarındakilerle eğlenen Var 14 bin 750 TL’lik ücreti Macaristan Pazsto kasabasından heyeti ağırlamış gibi Şarköy Belediyesi'ne fatura etti.

Adisyon ise altı kişilik Edirne Tabiat Varlıklari heyetine 43 mevsimlik salata, 62 cam su, 20 kutu kola tüketmiş gibi düzenlendi.

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İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

Olay İçişleri Bakanlığının bir şikayet üzerine yapmış olduğu soruşturma ile ortaya çıktı. Bakanlık da resmi evrakta sahtekarlık suçundan soruşturma izni verdi. Yakup Önal ve gazeteci oğlu Deniz Önal da İçişleri Bakanlığının soruşturma izninden yola çıkarak olayı haberleştirdi.

"Sıra babanda. Onu da öldüreceğim Şarköy’de sizi yaşatmayacağım"

Haberin geçtiğimiz hafta Perşembe günü (29 Eylül) yayınlanmasının ardından da Belediye Başkanı Alpay Var'ın ağabeyi Alper Var Cuma akşamı saat 19:15 sıralarında, gazete binasının önünde gazeteden çıkan Deniz Önal’a saldırdı.

Aldığı yumruk darbesiyle ana caddeye doğru koşan Deniz Önal’a, Alper Var, "Sıra babanda. Onu da öldüreceğim. Şarköy’de sizi yaşatmayacağım" diyerek kovaladı.

İkili arasındaki koşuşturma çevredekilerin cep telefonuyla çektiği kayıtlara da yansıdı. Deniz Önal’ın saldırıdan sonra Şarköy Devlet Hastaneden darp raporu aldı ve emniyete giderek ifade verdi.

Yakup Önal olayla ilgili daha önce de Alper Var ve yakınlarının birçok kez sözlü saldırısına uğradığını söyledi. Önal “Yumruk atma anını gören yaşlı bir kadın ifade verdi, bize saldırı ölüm tehdidi ve hakaret kaldı. Gözaltı olmadan saldırgan serbest bırakıldı. Ne yazık ki durum bu. Bizi Şarköy'de yaşatmayacaklarmış.” diye konuştu.

Olay ile ilgili olarak Şarköy Emniyet Müdürlüğünde soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Belediye Başkanı Alpay Var'ın babası Necip Var da daha önce Yakup Önal'ı tehdit etmişti.