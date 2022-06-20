"Şarkılar Bizi Söyler"in sezon finalinde Ebru Yaşar rüzgarı esti!

Her cumartesi ekranlara gelen, Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” 53. bölümüyle önceki akşam sezon finali yaptı. Programın bu hafta ki konukları albümleriyle, yaptığı şarkılarla Türk Müziği’nin güçlü sesi Ebru Yaşar ve başarılı oyuncu Celil Nalçakan oldu. Adeta müzik şöleni yaşanan programa Yaşar'ın geçmişten günümüze söylediği şarkılar damga vurdu..