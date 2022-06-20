"Şarkılar Bizi Söyler"in sezon finalinde Ebru Yaşar rüzgarı esti!
Kanal D'nin ilgiyle izlenen Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” 53. bölümüyle önceki akşam ekranlara geldi. Sezon finali yapan programın bu hafta ki konukları albümleriyle, yaptığı şarkılarla Türk Müziği’nin güçlü sesi Ebru Yaşar ve başarılı oyuncu Celil Nalçakan oldu. Yaşar'ın sevilen şarkılarını seslendirdiği programda müzik ziyafeti yaşandı..
Her cumartesi ekranlara gelen, Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” 53. bölümüyle önceki akşam sezon finali yaptı. Programın bu hafta ki konukları albümleriyle, yaptığı şarkılarla Türk Müziği’nin güçlü sesi Ebru Yaşar ve başarılı oyuncu Celil Nalçakan oldu. Adeta müzik şöleni yaşanan programa Yaşar'ın geçmişten günümüze söylediği şarkılar damga vurdu..
Sezon finali yaptı
Kanal D ekranlarının sevilen müzik ve eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler" dün akşam yayınlanan 53. bölümüyle, sezon finali yaptı.
Her cumartesi ekranlara geliyor
Yapımcılık konusunda başarılı işlere imza atan Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren Kanal D'nin müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler”, yeni bölümü ile dün akşam ekranlara geldi.
Sevilen şarkılar
Sezon finali yayınıyla ekrana gelen bu bölümünde, “Sevilen Şarkılar” söylendi.