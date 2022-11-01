Şarkıcıya cinsel saldırı davası! : ‘’İftira attı, bakire misin diye sormuştum’’
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı suçundan dava açılmıştı. Aydın’da bir otel odasında, hayranı olan 19 yaşındaki B.B. adlı kıza ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Kurtuluş Kuş, ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.
Şarkıcı Kurtuluş Kuş’un 19 yaşındaki bir hayranına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Kurtuluş Kuş’un ilk davası görüldü. Kuş, " İlişkiye girmeden önce ben kendisine açıkça 'Bakire misin?' diye sordum. 'Değilim' dedi. İlişkiden sonra sigara içtik, sohbet ettik" dedi.
19 yaşındaki mağdur B.B. ise "Bakire olduğumu söyledim. Çığlık attım ama’’ dedi. Kuş’a cinsel saldırı suçundan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Kuş’un mahkemedeki savunması da ortaya çıktı.
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirtildi.
İddianamede ikilinin ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü, ardından Aydın'da otel odasında görüştüklerine yer verildi.