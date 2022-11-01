Şarkıcıya cinsel saldırı davası! : ‘’İftira attı, bakire misin diye sormuştum’’

Şarkıcı Kurtuluş Kuş’un 19 yaşındaki bir hayranına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Kurtuluş Kuş’un ilk davası görüldü. Kuş, " İlişkiye girmeden önce ben kendisine açıkça 'Bakire misin?' diye sordum. 'Değilim' dedi. İlişkiden sonra sigara içtik, sohbet ettik" dedi.