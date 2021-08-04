Şarkıcı Yusuf Güney Manavgat yangınında görevlilere kızdı havaya ateş açtı
MANAVGAT yangınında söndürme çalışmaları sırasında görevlilerle tartıştığı ve ardından da kendi silahıyla ateş açtığı iddia edilerek gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney serbest bırakıldı. Güney konuya ilişkin açıklamasında silahıyla ateş açtığını kabul etti.
ANTALYA MANAVGAT yangınından paylaşım yapan ve yarngın söndürme çalışmalarına katıldığı görülen şarkıcı Yusuf Güney hakkında olay yaratacak iddia! Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney'in, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadığı öne sürüldü.
Görevlilerin "Biz onları gözden çıkardık" dediğini öne sürdü : Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orman görevlilerin küçük yangınları söndürmeyerek "Biz onları gözden çıkardık" dediğini öne süren şarkıcı, tartışma anının videolarını da yayınladı.
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İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti.
"Ben böyle ahlaksızlık böyle adilik görmedim"
Yangına müdahale etmediği gerekçesiyle orman görevlileriyle tartışan ve havaya iki el ateş açan Yusuf Güney, sosyal medya hesabından yanan ormanın içinde video çekerek "Ben böyle ahlaksızlık böyle adilik görmedim. Ben buraya geldiğimde küçük yangınları tüplerle söndürmüştüm. 3 tane hayvan buraya gelip de iki tane tüp tutmadı ya. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 tane hayvan. Bana 'Biz burayı gözden çıkardık zaten' diyorlar. Neyi gözden çıkarıyorsun sen ya? 2 tane tüp tutacaklardı Allah belasını versin ya.
YUSUF GÜNEY'İN INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI OLAY VİDEO-GÖREVLİLERLE TARTIŞTILAR