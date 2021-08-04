Şarkıcı Yusuf Güney Manavgat yangınında görevlilere kızdı havaya ateş açtı

"Ben böyle ahlaksızlık böyle adilik görmedim"

Yangına müdahale etmediği gerekçesiyle orman görevlileriyle tartışan ve havaya iki el ateş açan Yusuf Güney, sosyal medya hesabından yanan ormanın içinde video çekerek "Ben böyle ahlaksızlık böyle adilik görmedim. Ben buraya geldiğimde küçük yangınları tüplerle söndürmüştüm. 3 tane hayvan buraya gelip de iki tane tüp tutmadı ya. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 tane hayvan. Bana 'Biz burayı gözden çıkardık zaten' diyorlar. Neyi gözden çıkarıyorsun sen ya? 2 tane tüp tutacaklardı Allah belasını versin ya.

YUSUF GÜNEY'İN INSTAGRAM'DA PAYLAŞTIĞI OLAY VİDEO-GÖREVLİLERLE TARTIŞTILAR