Şarkıcı Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek veren sanatçıları paylaşıp sitem etti!
Şarkıcı Yusuf Güney, Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" etiketi altında destek olan sanatçılara herhangi bir tepki gelmemesine sitem etti.
Şarkıcı Yusuf Güney, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından, sanatçıların İmamoğlu'na verdiği desteğe tepki gösterdi.
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Daha önce de asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Kimse kusura bakmasın, gittiğin yere dikkat edeceksin, hak edeceksin.
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Önce terörü lanetleyin sonra şiddeti kınarsınız" sözleriyle gündeme gelen Güney, CHP'li İmamoğlu'na destek olan ünlü isimlere tepki göstermeyen kişilere Instagram hesabından sitem etti.
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Güney, İmamoğlu'na destek olan sanatçıların paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı...
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