Şarkıcı Yeliz yıllar sonra pişmanlığını anlattı

Aile hayatına da değinen Yeliz, çocukluk yıllarına dair anılarını paylaşarak, “Babam kamyon şoförüydü ve bizi büyük bir emekle okuttu. Orta gelirli bir aileydik ama bunu hiçbir zaman hissetmedik. Annem ve babam bize her zaman sıcak, huzurlu bir ortam sundu. Babam özellikle hafta sonları bizi mutlaka dışarı çıkarır, birlikte vakit geçirmeyi çok severdi” dedi.