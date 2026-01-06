Şarkıcı Yeliz yıllar sonra pişmanlığını anlattı
Türk pop müziğine damga vuran isimlerden Yeliz, katıldığı televizyon programında özel hayatına dair yaptığı samimi itiraflarla gündem oldu. Daha önce iki kez evlenen ünlü şarkıcı, evlilik kararlarına ilişkin sözleriyle izleyenleri şaşırttı.
Yeliz, Özlem Esra Ada’nın sunumuyla ekrana gelen “Pembe Masa” programında aile yaşamı, geçmişi ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, hayatındaki en büyük pişmanlığının evlilik olduğunu açık sözlülükle dile getirdi.
“İki evlilik yaptım ve her ikisini de kaybettim. Bu nedenle bu konulara girmek benim için her zaman zor oldu” diyen Yeliz, duygularını şu sözlerle ifade etti:“Bugün geriye dönüp baktığımda şunu net bir şekilde söyleyebiliyorum; evlenmek hayatımda yaptığım en büyük hataydı.”
Genç yaşta aldığı evlilik kararlarını da sorgulayan sanatçı, “O yaşta evlenmemi gerektirecek hiçbir nedenim yoktu. Ne büyük bir hayalim vardı ne de zorlayıcı bir durum. Tamamen anlık bir hevesti. Bugünkü aklım olsa asla böyle bir karar vermezdim” ifadelerini kullandı.
Aile hayatına da değinen Yeliz, çocukluk yıllarına dair anılarını paylaşarak, “Babam kamyon şoförüydü ve bizi büyük bir emekle okuttu. Orta gelirli bir aileydik ama bunu hiçbir zaman hissetmedik. Annem ve babam bize her zaman sıcak, huzurlu bir ortam sundu. Babam özellikle hafta sonları bizi mutlaka dışarı çıkarır, birlikte vakit geçirmeyi çok severdi” dedi.