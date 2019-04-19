Şarkıcı Tuğba Ekinci'den olay Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! Çok sert sözler
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci 31 Mart seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yinelediği paylaşımda sanat camiasına olay yaratan sözler sarfetti.
Sosyal medya paylaşımları ile sürekli dikkat çeken Tuğba Ekinci i seçimlerin ardından Erdoğan'ın yanında yer almadıkları gerekçesiyle sanat camiasına nükteli bir dokundurma yaptı. Ekinci'nin ses getiren paylaşımı sonrası alacağı tepkiler merak konusu oldu. İşte o sözler;
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşan Ekinci şunları yazdı: "Gemiyi ilk terk eden fareler sanatçılarınız oldu yanınızdan ayrılmayan bunca yıl ekmeğinizi yiyen ayrıca düğünlerinde sizi şahit gösterenler bir satır yanınızda olamadılar ve partinizden bahsetmediler. Sayın Cumhurbaşkanı şükranlarımı diliyorum" notunu paylaştı.
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