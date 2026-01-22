Şarkıcı Teoman'ın annesi hakkında yıllar sonra itiraf! Meğer yıllarca utanmış

"ANNEM YAPTIĞIM İŞTEN YILLARCA UTANDI"

Annesiyle ilişkisine de değinen Teoman, "Annem 93 yaşında ve onu hala aşamadı. Hep zeki, efendi çocuk olarak öğretmenlerimden falan beni duyunca benim toplumda statüsü daha güzel bir şey olacağımı düşünüyor ve istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hala yaptığım işi beğenmiyor ve bana yakıştırmıyor. Ama artık arkadaşları 'Ay Teoman'ı çok seviyoruz' dediği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim" ifadelerini kullandı.