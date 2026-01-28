Şarkıcı Simge sahneden aşk çağrısı yaptı! Kriteri ise çok şaşırttı...
Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, 30 Ocak’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konser öncesi içten açıklamalarda bulundu. Sahnesinden özel hayatına, müzikten ilişkilere kadar pek çok konuda konuşan Sağın, net tavırlarıyla dikkat çekti.
Sahne performansına dair iddialara da açıklık getiren Simge Sağın, “Dans edip şarkı söyleyemiyorum gibi bir algı var ama bu doğru değil. Sahneye kartonpiyerle değil, emeğimle çıkıyorum” diyerek eleştirilere yanıt verdi.
Müzikte kaliteye önem verdiğini vurgulayan ünlü şarkıcı, “Ucuz etin yahnisini sevmiyorum. Ben kaliteyi seviyorum” sözleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Yeni albümü “Anlatasım Var” için abartılı harcamalar yaptığı iddialarına da değinen Sağın, “Bu albüm için ev satmadım” diyerek söylentilere nokta koydu.
Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu gibi usta isimlerle çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirten Simge Sağın, “İkisi de bana çok güzel indirimler yaptı” diyerek gülümsedi.
Özel hayatına dair soruları da samimiyetle yanıtlayan ünlü isim, “Ruh eşimi arıyorum ama belli kriterlerim yok” diyerek aşk konusundaki bakış açısını paylaştı.