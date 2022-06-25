Şarkıcı Simge Sağın ve sevgilisi Aytaç Özgümüş'ten bomba ayrılık! Aşkları bitti!
Başarılı şarkıcı Simge Sağın ve 2 yıldır aşk yaşadığı aranjör Aytaç Özgümüş ayrıldı. Bu yaz evlenmeleri beklenirken, bu abi ayrılır sevenlerini şoke etti. Çiftten gelen üzücü haberle birlikte gündem adeta çalkalandı. Bakın neler yaşandı...
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın 2 yıldır aşk yaşadığı Aytaç Özgümüş ile aşklarının bittiği öğrenildi. Bu kötü haber hayranlarına büyük üzüntü yaşattı. Çiftin bu yaz evleneceği düşünülüyordu.
Simge Sağın iki yıldır birlikte olduğu aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş ile yaz başında yurtdışında kısa bir tatil yapmıştı.
Yaz sonunda da evlenecekleri söyleniyordu. Fakat ilişkilerinin üç hafta önce bittiği öğrenildi. Simge, Aytaç Özgümüş ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan sildi.
Öte yandan Simge Sağın, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekmeyi başarıyor.