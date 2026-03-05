Şarkıcı Sıla tüm kırgınlıklarını anlattı! Resmen içini döktü
Yıllardır kariyerinde edindiği sakin ama güçlü yer ile gündem olan şarkıcı Sıla son olarak ilk kez içini dökmesi ile gündemde. Sıla cool görünümünün arkasında yaşadığı ve hissettiği herşeyi anlattı.
Ünlü şarkıcı Sıla, özel hayatı, konserleri ve güçlü sesiyle magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
"ÇOK KAZIK YEDİK"
Son olarak katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Sıla, yıllar içinde yaşadığı zorlukları ve kırıklıkları takipçileriyle paylaştı.
"NEŞESİZ İNSAN SEVMEM"
Sert görüntüsünün aksine eğlenceli bir karaktere sahip olduğunu belirten Sıla, "Ben neşesiz yaşayamam. Neşesiz insanı sevmem" diyerek kişiliğini anlattı.
Kendisini bazen "cool" bir şekilde sunduğunu ama bunun suç olmadığını da vurguladı: "Biraz cool bir görüntüm var, biliyorum ama cool olmak suç mu?" dedi.