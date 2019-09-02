Şarkıcı Sıla Bodrum konserinde Emine Bulut için söyledi

Konserin sonunda hayranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı

Konserinde yine bir Sezen Aksu şarkısı olan 'Zeybek'i de seslendiren Sıla'ya daha önceki Bodrum konserlerinde olduğu gibi küçük efe Çağıl Ayaz eşlik etti. Sıla, sahnede kendisinden mikrofonu alarak önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha sonra ise 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayan Küçük Efe'yi öperek uğurladı. Şarkılarıyla olduğu kadar kostümleri ile de dikkati çeken Sıla, konserin sonunda hayranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.