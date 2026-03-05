BIST 13.118
Şarkıcı Semicenk kaza geçirdi, kafasına 7 dikiş... Durumu nasıl?

Son zamanların en çok dinlenen şarkıcı Semicenk, hayranlarını endişelendiren bir kaza geçirdi. Kaza sonucu kafasına 7 tane dikiş atıldığı öğrenilen Semicenk'in son görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kazanın detayları merak edildi.

Şarkıcı Semicenk kaza geçirdi, kafasına 7 dikiş... Durumu nasıl? - Resim: 1

'Yüzü Tanıdık Değil', 'Kalbim Usandı', ''Düşer Aklıma', 'Batık Gemi', 'Canın Sağ Olsun' gibi birçok hit şarkıya imza atan Semicen'ten sevenlerini korkutan haber geldi. Talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenilen Semicenk'in kafasına 7 tane dikiş atıldı. Son hali ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Semicenk kaza geçirdi, kafasına 7 dikiş... Durumu nasıl? - Resim: 2

Semicenk sahne adıyla bilinen Cenk Baş, geçtiğimiz gün evinde tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldı.

Şarkıcı Semicenk kaza geçirdi, kafasına 7 dikiş... Durumu nasıl? - Resim: 3

KAFASINA 7 DİKİŞ ATILDI

Kafasına 7 dikiş atılan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Semicenk kaza geçirdi, kafasına 7 dikiş... Durumu nasıl? - Resim: 4

Arkadaşıyla yaptığı paylaşımda Semicenk, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

