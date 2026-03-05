Şarkıcı Semicenk kaza geçirdi, kafasına 7 dikiş... Durumu nasıl?
Son zamanların en çok dinlenen şarkıcı Semicenk, hayranlarını endişelendiren bir kaza geçirdi. Kaza sonucu kafasına 7 tane dikiş atıldığı öğrenilen Semicenk'in son görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kazanın detayları merak edildi.
'Yüzü Tanıdık Değil', 'Kalbim Usandı', ''Düşer Aklıma', 'Batık Gemi', 'Canın Sağ Olsun' gibi birçok hit şarkıya imza atan Semicen'ten sevenlerini korkutan haber geldi. Talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenilen Semicenk'in kafasına 7 tane dikiş atıldı. Son hali ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Semicenk sahne adıyla bilinen Cenk Baş, geçtiğimiz gün evinde tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldı.
KAFASINA 7 DİKİŞ ATILDI
Kafasına 7 dikiş atılan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Arkadaşıyla yaptığı paylaşımda Semicenk, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.