Şarkıcı Semicenk kaza geçirdi, kafasına 7 dikiş... Durumu nasıl?

'Yüzü Tanıdık Değil', 'Kalbim Usandı', ''Düşer Aklıma', 'Batık Gemi', 'Canın Sağ Olsun' gibi birçok hit şarkıya imza atan Semicen'ten sevenlerini korkutan haber geldi. Talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenilen Semicenk'in kafasına 7 tane dikiş atıldı. Son hali ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.