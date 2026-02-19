BIST 13.852
Şarkıcı Sefo sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu

Sefo, sahur vakti çektiği videolarla hem güldürdü hem de tartışma yarattı. O anlara takipçilerinden farklı yorumlar geldi.

Şarkıcı Sefo sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu - Resim: 1

Şarkıcı Sefo, sahur vaktinde sosyal medyada paylaştığı videolarla hem takipçilerini güldürdü hem de tartışma yarattı.

Şarkıcı Sefo sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu - Resim: 2

Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz odan biraz bundan', 'Ölmeye mi bakıyorsun?' ve 'Bu ben' gibi yorumlarla tepki gösterdi.

Şarkıcı Sefo sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu - Resim: 3

''SON 3 DAKİKA VİDEOSU GÜLDÜRDÜ''

Ardından sahurun son 3 dakikasında içtiği çay, su ve elektronik sigarayla çektiği diğer videosu da dikkat çekti.

Şarkıcı Sefo sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu - Resim: 4
