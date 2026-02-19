Şarkıcı Sefo sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu
Sefo, sahur vakti çektiği videolarla hem güldürdü hem de tartışma yarattı. O anlara takipçilerinden farklı yorumlar geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz odan biraz bundan', 'Ölmeye mi bakıyorsun?' ve 'Bu ben' gibi yorumlarla tepki gösterdi.
''SON 3 DAKİKA VİDEOSU GÜLDÜRDÜ''
Ardından sahurun son 3 dakikasında içtiği çay, su ve elektronik sigarayla çektiği diğer videosu da dikkat çekti.
